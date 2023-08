Master dell'Università di Parma: iscrizioni aperte dal 5 settembre

Aprono martedì 5 settembre alle 12 le iscrizioni online per tutti i corsi di Master universitario di I e II livello dell’Università di Parma per l’anno accademico 2023-24. Gli obiettivi formativi dei corsi, i posti disponibili, i requisiti di ammissione, le modalità, le date di chiusura delle iscrizioni, i criteri di selezione e valutazione delle candidate e dei candidati, ai fini della formazione delle graduatorie, sono indicati nelle schede dei singoli Master che costituiscono parte integrante del bando, pubblicato sul sito web di Ateneo: https://www.unipr.it/master-iscrizione

L’offerta formativa di Ateneo comprende 22 Master di I livello e 17 Master di II livello.

Master di I livello:

ABA per le professioni sanitarie: strategie evidence-based per la valorizzazione della neurodiversità

Case/Care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie

Comunicazione digitale, mobile e social

Comunicazione scientifica

Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie

Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna – Master Interateneo con le Università degli Studi dell'Insubria, di Pavia, di Sassari e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute collettiva

Infermieristica in area critica

Intelligenza artificiale e telemedicina

Istruzione e riabilitazione negli equidi cognitivo zooantropologica

Management dei finanziamenti europei per la pubblica amministrazione

Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria

Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie

Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine

Packaging

Profumi e cosmetici

Retail, Brand and Digital Management

Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico

Ricerca per le professioni sanitarie: l’approccio qualitativo

Sport e inclusione – gestione e innovazione nella disabilità

Traduzione audiovisiva

Traduzione specialistica (inglese/italiano)

Master di II livello:

ABA e neurodiversità: strategie evidence-based per lo sviluppo dell'individuo e delle comunità

Acquisti sanitari pubblici

Assistenza integrata di famiglia e di comunità

Direzione/Coordinamento dei Servizi di Rischio Infettivo correlato all'assistenza

Emergenza veterinaria nelle catastrofi

Estetica oro-facciale

Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure

Landscape Architecture and Water: Crisis from Droughts to Floods – Master in convenzione con Politecnico di Milano

Management degli enti locali

Management dei servizi sanitari e socio-sanitari

Medicina genere-specifica: un impulso innovativo alla salute personalizzata e una sfida per i sistemi sanitari

Medicina Interna del cane e del gatto

Medicina termale

Ricerca preclinica e clinica

Rigenerazione urbana

Salute mentale e supporto psicosociale in contesti umanitari – Master Internazionale in collaborazione con l’Università Abdou Moumouni (Niger)

Strategie formative in ambito sociale e sanitario; standard europei ed innovazione

Per informazioni di carattere didattico si può fare riferimento alle singole schede dei corsi.

Per informazioni di carattere amministrativo occorre scrivere: master.formazionepermanente@unipr.it