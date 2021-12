Masterchef, al parmigiano Bruno Tanzi il grembiule per la Masterclass

Dopo dei lunghissimi Live Cooking, con decine di aspiranti chef osservati con attenzione alla ricerca del talento e della creatività, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti per la seconda fase delle selezioni di MasterChef Italia.

Dove ci sarà anche Bruno Tanzi, aspirante chef parmigiano, nato a Londra dove ha lavorato come l'agente di commercio e dove si è cimentato a mixare musica. Tanzi ha superato il secondo turno delle selezioni di Masterchef, ha indossato il grembiule e sarà nella Masterclass. E' arrivatò il momento delle Prove di Abilità, uno step che vedrà protagonisti gli chef e i componenti della Masterclass che hanno superato indenni la prima fase divisi in tre gruppi sulla base del loro rendimento nel corso del Live Cooking e delle carenze o dei punti deboli emersi; ognuno dei tre gruppi ha affrontato una prova ideata personalmente da uno dei giudici: Chef Locatelli lavora per far emergere l'originalità, Chef Barbieri per creare un esame più tecnico, Chef Cannavacciuolo si è concentrato sul senso estetico e sulla sua importanza nell'impiattamento. A Bruno Tanzi è toccata la prova di abilità organizzata dallo chef Locatelli: un burrito di fantasia. Gli è valso il grembiule.