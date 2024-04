Le matricole ricevute in Municipio

Questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale, l’assessora Chiara Vernizzi ha ricevuto una rappresentanza delle matricole universitarie, guidate dal Duca di Parma Francesco Francesconi, per l’inizio delle “ferie matricolari”. Come da tradizione, il Duca ha ricevuto simbolicamente dall’Assessora la chiave della città, ringraziando per la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale. La cerimonia si è conclusa con l’intonazione del “Gaudeamus Igitur”, inno internazionale della Goliardia.