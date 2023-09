È il giorno di Oliver: matrimonio da favola per il figlio di Krause

Il Duomo di Parma è stato uno dei primi monumenti ad aver attirato l'attenzione di Kyle Krause. Sin dai suoi primi giorni a Parma, quando ancora non era presidente, amava passeggiare in compagnia della moglie Sharon e ripeterle quanto fosse bello, tanto da promettere al figlio Oliver (secondogenito della dinastia Krause) che un giorno il suo matrimonio sarebbe stato celebrato lì. Detto fatto. Sabato 23 settembre i Krause hanno legato il loro nome in maniera ancora più profonda a Parma. In una piazza Duomo gremita di curiosi e ospiti giunti dall'Iowa, Oliver ed Emily hanno convolato a nozze. Cattedrale blindata per due ore, accesso vietato ai turisti che hanno assistito sul sagrato al cerimoniale. Per l'occasione presente una delegazione del Parma, con il Managing Director Sport, Roel Vaeyens, il Managing Director Corporate Luca Martinese e Fabio Pecchia, arrivato un attimo prima che chiudesse il portone del Duomo, lasciando fuori centinaia di occhi indiscreti. Accanto agli uomini dell'alta dirigenza del Parma presenti anche il Team Manager Alessio Cracolici, il segretario Dario Della Corte e Alessandro Pettinà.





L'occasione era di quelle da non perdere per nessun motivo, tanto che tra gli invitati c'era anche Gigi Buffon, ex capitano del Parma e attualmente Capo Delegazione dell'Italia di Spalletti, accompagnato dalla moglie Ilaria D'Amico e dai figli. Dopo la cerimonia, la festa proseguirà al Castello di Tabiano, nella splendida location che sorge sulle prime colline dell'appennino parmense. Una antica tenuta che risale all'età medievale. Il menù della serata sarà curato da chef Spigaroli. A organizzare il matrimonio la celebre Susanna Strauss, organizzatrice di eventi di grande portata. La messa è stata celebrata dal Parroco Don Lorenzo Montenz, parroco di Porporano, accompagnato da un interprete di lingua inglese.