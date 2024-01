Matteo Mariotti, la gaffe social della Regione: cita il film 'Lo squalo' e pubblica l'icona di un pescecane

Gaffe social per la Regione Emilia-Romagna che in un post su Facebook, a commento della vicenda di Matteo Mariotti, il 20enne parmigiano ricoverato al Rizzoli di Bologna, ha pubblicato sui social l’icona di un pescecane con scritto "essere attaccati da uno squalo è un’avventura che popola i peggiori incubi di molti e che ha fatto la fortuna di un grande cineasta come Steven Spielberg". Dopo le polemiche il post è stato rimosso. Al suo posto un messaggio di scuse:

"Non era certo intenzione della Regione Emilia-Romagna mancare di sensibilità sulla tragica vicenda di Matteo Mariotti attraverso la propria comunicazione social. Ci scusiamo per questa incomprensione, e cogliamo l'occasione per ricordare che il primo impegno dell'ente è sempre quello istituzionale: la Regione si è subito attivata, insieme all'Istituto Ortopedico Rizzoli, per garantire al ragazzo il diritto di essere curato dalla sanità pubblica della sua terra"