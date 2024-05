Maxischermo in piazza Garibaldi per Parma-Cremonese

Il Comune di Parma ha deciso che nella giornata di domenica 5 maggio sarà allestito un maxischermo in Piazza Garibaldi, per permettere a chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per la partita di vedere Parma-Cremonese e di prendere parte alla festa di promozione in Serie A del Parma Calcio.

Al termine della partita la squadra è attesa in piazza Garibaldi, dove proseguiranno i festeggiamenti.