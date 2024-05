Croce Rossa Italiana: medaglia di benemerenza alle due Aziende sanitarie

“In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l’emergenza pandemica Sars-Cov 2”. Con queste parole la Croce Rossa Italia ha conferito la medaglia di benemerenza “Il tempo della Gentilezza” all’Azienda Ospedaliero-Universitaria e all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.

“Palesando inoltre – aggiunge la motivazione - alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell’Associazione della Croce Rossa”. La medaglia, istituita quale riconoscimento a tutti coloro che erano in prima linea nella lotta al Covid, è stata consegnata al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi dal presidente di Croce Rossa Italiana Parma Giuseppe Zammarchi. “Un riconoscimento – ha dichiarato il presidente di CRI Parma Zammarchi – che sottolinea la collaborazione tra le Aziende sanitarie del nostro territorio e il mondo del volontariato che si è manifestata in modo ancora più forte durante il periodo della pandemia, ma che è sempre presente in ogni nostra attività”.

“E’ un riconoscimento che ci onora – ha affermato Massimo Fabi direttore del Maggiore e commissario Ausl -. Ci ricorda momenti drammatici che tuttavia hanno mostrato tutta la tenacia e la professionalità degli operatori di fronte all’emergenza sanitaria e che ribadisce l’importanza di quella rete sociale e sanitaria fatta di volontari, associazioni, ospedali e territorio per dare risposte concrete alle esigenze e alle fragilità che di volta in volta si manifestano”.