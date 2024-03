Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: pubblicati i bandi di ammissione

L’Università di Parma comunica che sono stati pubblicati sul sito web di Ateneo i bandi di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria per l’anno accademico 2024-2025.

Medicina e Chirurgia: 305 posti (di cui 20 riservati a cittadini non UE non equiparati) – test prima sessione 28 maggio 2024, seconda sessione 30 luglio 2024

Medicina veterinaria: 80 posti (di cui 3 riservati a cittadini non UE residenti all’estero) – test prima sessione 29 maggio 2024, seconda sessione 31 luglio 2024

Odontoiatria e Protesi dentaria: 30 posti (di cui 2 riservati a cittadini non UE non equiparati) – test prima sessione 28 maggio 2024, seconda sessione 30 luglio 2024

Il numero dei posti indicati è provvisorio: i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.

Per questi corsi è necessario prima presentare domanda di iscrizione al test di ammissione attraverso il portale Universitaly dal 3 aprile al 17 aprile 2024 (entro le ore 15). Successivamente è necessario iscriversi al test di ammissione sul sito web dell’Università di Parma, a partire dal 3 aprile.

Per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria l’iscrizione al test sul sito dell’Università di Parma può essere effettuata dal 3 aprile al 22 aprile per la sessione di test di maggio, e dal 3 aprile al 23 luglio per la sessione di luglio.

Per Medicina Veterinaria l’iscrizione al test sul sito dell’Università di Parma può essere effettuata dal 3 aprile al 22 aprile per la sessione di test di maggio, e dal 3 aprile al 24 luglio per la sessione di luglio.

Per tutte le info di dettaglio si rimanda ai rispettivi bandi:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria https://mc.unipr.it/notizie/bando-di-ammissione-aa-20242025-corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico-ad-accesso

Medicina veterinaria https://corsi.unipr.it/it/cdlm-mv/test-di-ammissione