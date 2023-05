Meeting Giovani 2023, la serata inaugurale del 10 maggio apre tre giorni di spettacoli ed eventi al Teatro al Parco

Con la serata inaugurale al Teatro al Parco, mercoledì 10 maggio prendono il via i tre giorni del Meeting Giovani, l’iniziativa dello Spazio Giovani dell’Azienda Usl, realizzata insieme a Comune e Università di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazione Galleria dei Pensieri e Compagnia Era Acquario.



“Il Meeting Giovani – spiega Carla Verrotti, direttrice dell’Unità operativa Salute donna dell’Ausl - è una iniziativa di promozione della salute e prevenzione del disagio giovanile in un’ottica propositiva e positiva. Il Meeting, che inizia con l’avvio dell’anno scolastico, è uno strumento per una costruzione partecipata della salute, in grado di coinvolgere, stimolare e rispondere al mutare dei bisogni e delle sensibilità”.



Quest’anno il Meeting ha coinvolto oltre 1.000 giovani: in circa 700 hanno partecipato in modo attivo al progetto durante l’anno scolastico, realizzando un contributo artistico espressivo sul tema scelto per questa ventinovesima edizione del Meeting, mentre gli altri giovani partecipano alle tre giornate.



IL TEMA

“A un passo da me” è il tema scelto dai ragazzi, che evoca diverse riflessioni e interrogativi. Cosa c’è a un passo da me? Cosa è lontano e cosa vicino? Che caratteristiche ha questa distanza? A un passo da me ci sono cose che si “vedono” o “che non si vedono”, c'è il presente, ma anche il futuro con tutti i suoi possibili percorsi della vita. A un passo da me ci sono gli altri, le relazioni, gli uguali e i diversi da me, c’è il mondo intero sempre più interconnesso, sempre più vicino, nonostante le distanze. A un passo da me ci sono gli obiettivi personali e collettivi, ci sono io: quali cose di me non conosco? Che cosa non ho ancora visto? Durante l’anno scolastico i giovani hanno cercato risposte a queste domande, con l’aiuto degli insegnanti, degli operatori dello Spazio Giovani dell’AUSL, degli educatori dei Centri giovani e di adulti facilitatori con specifica formazione.



LE TRE GIORNATE

Con lo spettacolo teatrale e di danza della Compagnia Era Acquario, della scuola media L. Vicini, del liceo Marconi e del centro giovani Esprit, le tre giornate di Meeting iniziano alle 20.30 del 10 maggio. Nelle due giornate successive, l'11 maggio mattina e pomeriggio e la mattina del 12 continuano le rappresentazioni dei 34 contributi realizzati nelle varie espressioni artistiche: teatro, video, musica, danza. Quest’anno, nell’atrio del Teatro al Parco è anche allestita una esposizione di sculture a cura degli studenti del liceo Toschi ed una mostra fotografica a cura del Servizio Sociale area minori di Reggio Emilia, Unione Comuni Colline Matildiche.

Il programma completo del Meeting è disponibile nei siti www.ausl.pr.it e spaziogiovani.ausl.pr.it



I PROTAGONISTI DEL MEETING

Hanno aderito al Meeting: 14 scuole (CNA Formazione di Parma, Enaip, Forma Futuro, istituto Bodoni, istituto Gadda di Fornovo, ITIS Galilei di San Secondo, istituto Giordani, ITIS Leonardo da Vinci di Parma, istituto Melloni, liceo Bertolucci, liceo Marconi, liceo Sanvitale, liceo Toschi, scuola media Vicini); 7 Centri giovani (Baganzola, Casa nel Parco-La Scuola del Fare, Esprit, Il Federale, Montanara, Music Factory, Spazio Giovani Biblioteca Civica); 13 Associazioni, Cooperative, Enti, Compagnie (Associazioni: Giocamico, Galleria dei Pensieri, Noi per Loro, Parma per gli Altri; Centro per le Famiglie Unione Comuni Colline Matildiche; Consulta provinciale degli studenti di Parma; Cooperative: Auroradomus, Eidè, Gruppo Scuola; Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma; “Radio R.O.B.” Radio dell'Ospedale dei Bambini di Parma, scuola di danza Compagnia Era Acquario; Servizio Sociale area minori Reggio Emilia Unione Comuni Colline Matildiche).



Il Meeting è realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.