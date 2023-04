Mensa occupata, gli studenti hanno vinto: i prezzi torneranno quelli pre rincaro

Dopo diversi giorni di occupazione della mensa universitaria di vicolo Grossardi gli studenti e le studentesse sono riusciti ad ottenere un importante risultato. I prezzi della mensa, a partire dal 2 maggio, torneranno quelli pre-rincaro, ovvero per un pasto si spenderanno 5 euro e 80 e non più 7 euro e 20, la tariffa applicata negli ultimi giorni e che ha portato alla mobilitazione dei collettivi studenteschi.

Il costo per un pasto aumenta di quasi 2 euro: gli studenti occupano la mensa

ll costo di un pasto nella mensa universitaria di vicolo Grossardi a Parma - gestito dalla Camst - era lievitato, da un giorno all'altro, da 5 euro e 80 a 7 euro e 20. Per chi ha una borsa di studio è una cifra insostenibile. Gli studenti hanno deciso di occupare la struttura per protestare con gli aumenti e chiedere un tetto massimo per ogni pasto.

"Negli scorsi giorni, nelle mense universitarie gestite da Camst - si legge in una nota firmata dagli studenti della mensa occupata - azienda che collabora con contratto con Er.Go per l’erogazione dei servizi ristorativi, abbiamo visto un grave aumento dei costi dei pasti. Da un giorno all’altro studentesse e studenti hanno dovuto pagare fino a 6,50 euro per un pasto. Successivamente è stato aggiunto il costo del coperto, 70 centesimi che hanno fatto lievitare il prezzo a un totale di 7,20 euro.