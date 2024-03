Mercanteinfiera, un successo: 60mila visitatori

Si è conclusa il 10 marzo la 43ma edizione di Mercanteinfiera a Fiere di Parma, punto di riferimento del collezionismo mondiale. Cresce il pubblico – anche a livello internazionale - degli appassionati e degli addicted del design storico, dell’arte e del collezionismo vintage, con l’edizione di primavera che si conferma come una delle migliori di sempre con quasi 60mila ingressi dei quali il 10% nelle giornate dedicate agli operatori. Pubblici di tutte le età, tasche e settori hanno esplorato i 40mila metri quadrati di Mercanteinfiera alla ricerca di pezzi unici e curiosità. Jukebox sgargianti, forbici a prova di lente d’ingrandimento, vasche per produrre il formaggio reinventate a oggetti di design, gioielli e vestiti vintage. Grande successo per le mostre collaterali, come Wake Up! Dreamsigners: Design Matchmaking realizzata in collaborazione con la Scuola del Design del Politecnico di Milano, insieme alle Università cinesi, Beijing Institute of Fashion Technology e Jingyanuna. Un progetto collettivo su un nuovo modo di intendere la moda e il made in Italy, basato su identità, innovazione e sostenibilità.

Molta curiosità ha destato la mostra Gioiello Maschile: dallo splendore settecentesco al glamour genderfluid, curata da Mara Cappelletti, storica del gioiello. Particolarmente apprezzata anche la mostra Revival: Goodwood VS Maranello, una raccolta di scatti in cui l'artista tedesco Uli Weber ritrae la celebre corsa di auto d'epoca Goodwood Revival, organizzata nel West Sussex dal duca di Richmond.

Negli spazi di Mercanteinfiera sono stati inoltre sempre protagonisti il design d'autore, ovvero mobili e complementi per la casa che vanno dal secondo Dopoguerra fino agli anni Ottanta, firmati da designer universalmente riconosciuti come “maestri”: Gio Ponti, Gaetano Pesce, Franco Albini, solo per citarne alcuni. A sfilare nei quattro padiglioni del polo fieristico, infine, gioielli anche antichi, le grandi firme dell’orologeria da collezione (Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Hublot) e tutto l’arsenale seduttivo della moda d’antan elegante e sostenibile. Ad arricchire il salone, la presenza di un intero padiglione dedicato al collezionismo di auto storiche targato Automotoretrò, con numerose auto d’epoca italiane e americane, che hanno emozionato e affascinato il pubblico e gli appassionati. Tra i bolidi presenti: la Presidenziale Quattroporte Terza Serie AM330 4.9, l'auto preferita dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini; la Ferrari 330 GT 2+2 appartenuta al Drake di Maranello; la Cadillac Cabriolet del 1958 appartenuta all’Hotel Cipriani di Venezia; l'iconica Lincoln Continental V12 convertible del 1947. Mercanteinfiera torna in autunno dal 12 al 20 ottobre