Mercateinfiera rinnova l'appuntamento ad ottobre 2021

Mercanteinfiera, l'appuntamento di Fiere di Parma dedicato ad Antiquariato, Collezionismo Vintage e Design storico deve necessariamente essere rinviato ad ottobre 2021. L’attuale situazione pandemica e la conseguente imprevedibilità dell’attuale scenario hanno infatti suggerito a Fiere di Parma uno slittamento della data inizialmente programmata a maggio. Lo spostamento sarà decisivo per garantire in autunno agli espositori il medesimo flusso di visitatori e buyer esteri da sempre offerto dalla kermesse internazionale.

Nel frattempo Mercanteinfiera cede il passo ad un'edizione speciale di Bagarre-Deballage in programma dal 18 al 20 giugno 2021. Un format ispirato agli storici mercati d’antiquariato francesi che andrà in scena negli spazi del polo fieristico. “E’ un format molto diverso dal Mercanteinfiera che tutti conoscono - spiega Ilaria Dazzi Brand Manager - ma una modalità smart per poterci comunque essere per i nostri appassionati”.

Prosegue nel frattempo per la community nazionale e internazionale la rassegna di interviste e approfondimenti (online e digitali) “Mercante e Dintorni” con l'obiettivo di mantenere un filo conduttore con la kermesse raccontandone gli aspetti non solo commerciali ma, soprattutto, culturali che da sempre la caratterizzano. I prossimi appuntamenti sono lunedì 5 e 19 aprile (sempre alle ore 17) rispettivamente con “Arte e Antiquariato digitali: risultati e prospettive post-covid” e “D come Design.L'alfabeto di uno stile che ha rivoluzionato gusti e tendenze”.

Mercanteinfiera, con il suo arcipelago di suggestioni che spazia dal XV secolo al barocco, dall'Art decò al Liberty fino al vintage e al design d'autore, torna a Fiere di Parma sabato 2 ottobre 2021 (fino a domenica 10).

Continua nel frattempo la collaborazione con Antico Antico che fornirà a tutti, appassionati e operatori, un'occasione in più per ampliare il proprio business attraverso mercanteinfiera.com un nuovo marketplace che vi invitiamo ad appuntarvi in agenda e sul quale arriveranno presto aggiornamenti.

Per info mercanteinfiera.it.