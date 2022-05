Festa della Repubblica: il 2 giugno si terranno i mercati di via D’Azeglio, al Montanara e via Pertini

Deroga al divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche per la festività di giovedì 2 giugno, “Festa della Repubblica”, per i mercati del Comune di Parma. Lo prevede l’ordinanza sindacale con cui è stato confermato lo svolgimento regolare dei mercati di via D’Azeglio, nel quartiere Montanara e via Pertini.

Le bancarelle potranno quindi operare nei mercati cittadini dando, così, seguito alle richieste delle organizzazioni di categoria e dei consumatori, un modo per far fronte anche degli effetti negativi sul commercio prodotti dalla pandemia.