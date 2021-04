Mercati e servizi alla persona: le attività aperte il 1 maggio

A seguito della riapertura delle attività economiche cittadine, dopo diversi mesi di chiusura imposti dalle misure governative per il contenimento della pandemia in atto, numerose aziende hanno chiesto di poter tenere aperta l’attività nella giornata del 1 maggio.

In data odierna, pertanto, sentite le Associazioni di categoria, le Associazioni Sindacali e dei Consumatori, il Sindaco ha firmato l’Ordinanza che stabilisce, per la giornata del 1° maggio 2021, le deroghe al divieto di esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche nei mercati cittadini e al divieto di svolgimento delle attività afferenti i servizi alla persona (parrucchieri, acconciatori, estetisti, etc.).

Conseguentemente, sulla base di tale Ordinanza, nella giornata del 1 maggio,

i mercati della Ghiaia, di Baganzola e di Corcagnano potranno avere regolare svolgimento, così come i mercati agricoli;

tutte le attività afferenti i servizi alla persona, per loro libera scelta, avranno la possibilità di rimanere aperte.

Le altre attività commerciali della città, così come i pubblici esercizi (bar e ristoranti) possono aprire liberamente, sempre ovviamente nel rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento della pandemia