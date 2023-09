Mercato campagna amica: tornano i sapori autunnali a Parma

Inizia il mese di Ottobre e con esso una nuova stagione ricca di alimenti e prodotti tipici, tutti da conoscere e gustare. Per questo – comunica Coldiretti - sabato 30 settembre, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, Campagna Amica organizza a Parma al Mercato dei produttori agricoli Coldiretti in Largo Calamandrei una festa d’autunno con i sapori tipici di questo periodo.

Sui banchi del mercato faranno bella mostra una selezione di vini locali con degustazione, la buona e succulenta prugna zucchella di Lentigione e i rinomati Funghi Porcini Igp di Borgotaro, accanto agli altri prodotti legati al territorio, tutti da scoprire e da acquistare per arricchire la tavola.

Come sempre i produttori agricoli saranno disponibili ad accogliere i cittadini consumatori per descrivere i loro prodotti e fornire utili consigli per utilizzarli al meglio in cucina.

“Questa Festa – dichiara la Presidente di Agrimercato Parma Franca Boschi - è un’ottima occasione per fare shopping direttamente dai produttori agricoli, portando a casa alimenti di stagione, di alta qualità e dall'origine certa, garantita dal marchio Campagna Amica. Invitiamo, quindi, tutti i consumatori e i clienti abituali del Mercato a partecipare a questo appuntamento che animerà la mattina di sabato 30 settembre e offrirà a tutti la possibilità di essere inebriati dai colori, dai gusti e dalle fragranze autunnali”.