“AgriCultura”, nasce il nuovo Mercato Contadino a Traversetolo

Sarà un “mercato nel mercato” il nuovo Mercato Contadino “AgriCultura” che partirà domenica 11 dicembre 2022 in piazza Garibaldi a Traversetolo all’interno del tradizionale mercato domenicale e che, come dice il nome, coniugherà la vendita di prodotti agricoli caratterizzati da qualità, genuinità e a km 0 con azioni culturali, anche grazie alla prossimità del Mercato Contadino stesso con i principali luoghi della cultura comunali, in particolare il Teatrino Cesari e la Corte Agresti.

Il progetto, finanziato per 50mila euro dalla Regione Emilia – Romagna e gestito dal Comune in collaborazione con Pro loco Traversetolo, è rivolto fino a 22 operatori agricoli con sede in Emilia-Romagna, che potranno usufruire di un gazebo in comodato gratuito, di un’immagine e un piano di comunicazione coordinati e mirati e di diverse iniziative di promozione per favorire la loro attività commerciale.

Il Mercato Contadino prenderà avvio domenica 11 dicembre con gli operatori che daranno la disponibilità, si svilupperà progressivamente lungo tutto il 2023 ed è garantito per almeno 5 anni. I produttori agricoli interessati ad aderire al progetto possono rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Traversetolo ai numeri 0521 344557.523, mail commercio@comune.traversetolo.pr.it

“AgriCultura” intende favorire l’incontro tra i produttori agricoli e i consumatori, perseguire una maggiore visibilità delle produzioni e incentivare il consumo da parte della popolazione dei prodotti locali, in una logica di consumo consapevole e a km zero. I vantaggi per il consumatore saranno in termini di minori costi, di possibilità di contatto diretto con le imprese agricole, di garanzie di freschezza, qualità e genuinità del prodotto, di salvaguardia delle tradizioni e della cultura enogastronomia del territorio, di minore inquinamento, di risparmio di energia e di difesa dell’ambiente.

A corollario del Mercato Contadino saranno organizzati, come detto, eventi culturali: educational, seminari e momenti didattici per la popolazione, e in particolare per le scuole, per favorire la conoscenza dei prodotti agricoli, di come vengono coltivati, in una logica educativa e formativa sul consumo di acqua e il risparmio di energia. E ancora show cooking, per approfondire l’uso delle materie prime con esperti alla riscoperta delle tradizioni culinarie del territorio, degustazioni seguendo il calendario naturale delle stagioni e aperitivi a tema, corsi di cucina. Il rapporto diretto con le aziende agricole diventerà una occasione per recuperare un contatto con il mondo della natura del territorio, tra l’altro assai ricco in biodiversità, un mondo spesso dimenticato

non solo in termini di freschezza e genuinità dei prodotti, ma anche di conoscenza dei cicli stagionali e delle peculiarità colturali locali e in più in generale di riscoperta della cultura rurale.