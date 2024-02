Mercato delle auto usate, Parma all'ultimo posto in Regione: -9.8%

Nel 2023 il mercato delle auto usate in Emilia-Romagna torna con il segno positivo, con 219.376 passaggi di proprietà al netto delle minivolture e +5,5% sul 2022 (fonte ACI). L’usato si conferma ancora una volta la scelta preferita dagli italiani, che in media ipotizzano un budget di spesa di 19.000 euro, anche a fronte di un aumento dei prezzi delle auto in vendita nella regione cresciuti nel 2023 del +7,6% rispetto all’anno prima. Ma non a Parma, dove c'è stato un calo del 9.8% secondo i dati diffusi da AutoScout24. Nel 2023, secondo i dati ACI la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede Parma all'ultimo posto con 14.192 passaggi.

Il settore dell’usato diventa così cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante, dato che sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione. Sul portale di AutoScout24, a livello nazionale ben il 54% delle vetture usate presenti è Euro 6 e la metà ha 5 anni o meno. Sono questi alcuni dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online pan-europeo, sull’andamento del mercato delle auto usate nel 2023 in Emilia-Romagna 1.