"Spostare il mercato da viale Osacca a piazzale Pablo"

"E’ da più di 10 anni che i cittadini del quartiere Pablo - si legge in una nota di Effetto Parma - chiedono lo spostamento del mercato rionale da viale Osacca a Piazzale Pablo, questione discussa in numerosi incontri pubblici e tavoli di confronto tra i cittadini, le associazioni, la parrocchia e il Comune di Parma, che ha accolto questa richiesta progettando, realizzando e inaugurando nel 2020 il nuovo Piazzale Pablo - finanziato dai fondi statali del “Piano Periferie” – pensato per accogliere, con tutti gli allacci e gli spazi adeguati all’uso, il mercato di viale Osacca.

Questa significativa raccolta firme ci fa capire che i cittadini non hanno cambiato idea e come loro siamo convinti che non si debba fare nessuna marcia indietro, perché lo spostamento del mercato risolverebbe i problemi di congestione viabilistica, di parcheggio a servizio dell’Ospedale e di accesso per i mezzi di soccorso, problemi attualmente presenti in viale Osacca nei giorni di mercato.

Crediamo inoltre che lo spostamento del mercato potenzierebbe anche il ruolo centrale di Piazzale Pablo, l’indiscussa piazza principale del quartiere, che vorremmo sempre più vitale e capace di accogliere le numerose attività di socializzazione ed incontro che il quartiere e l’Amministrazione saranno capaci di mettere in campo, siano esse culturali, ludico-sportive o mercatali, favorendo così anche il mantenimento ed il rilancio delle attività commerciali che gravitano sui bordi della piazza.

Sosteniamo quindi la voce dei cittadini ed il prezioso lavoro di mediazione e di ascolto che l’Assessora Vernizzi sta portando avanti con gli ambulanti - operatori economici preziosi - e attendiamo quindi che la complessa procedura burocratica di riassegnazione degli spazi mercatali si concluda in autunno come annunciato"