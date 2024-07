Mercato di viale Osacca, i commercianti: "Non spostateci in piazzale Pablo"

I commercianti del mercato di viale Osacca chiedono al Comune di mantenerlo nell'attuale collocazione. Gli operatori, tramite una lettera, prendono posizione in merito alla vicenda relativa allo spostamento in piazzale Pablo.

"In seguito alla volontà dell’Amministrazione Comunale e in particolare dell’Assessorato al Commercio di trasferire il mercato settimanale da Viale Osacca a Piazzale Pablo, noi, operatori del mercato, desideriamo esprimere la nostra posizione e le preoccupazioni emerse dalla consultazione con i nostri colleghi.

Non avendo ricevuto risposta rispetto alle nostre richieste espresse tramite le Associazioni di Categoria, vorremmo ribadire i motivi per cui manifestiamo la volontà di mantenere il mercato nella sua attuale collocazione. La proposta di trasferimento in Piazzale Pablo solleva per noi gravi preoccupazioni, sia di carattere logistico che economico, ci sentiamo trattati come arredo urbano che si può spostare a piacimento senza tenere in considerazione le nostre necessità lavorative. Riteniamo che la nuova sede, essendo un'area più defilata e meno accessibile, non sia adeguata asupportare il flusso di clienti necessario per la vitalità del nostro mercato.

Spostare il mercato su Piazzale Pablo, zona ad alta densità abitativa e con una viabilità complessa, rischierebbe di penalizzare non solo noi operatori ambulanti ma anche i numerosi residenti che dovrebbero convivere con le operazioni di carico/scarico merci a partire dalle 6 del mattino. Inoltre, sappiamo che il mercato settimanale risulta essere in contrasto con le necessità della parrocchia che si vedrebbe intralciata nelle sue funzioni religiose. A livello logistico il Piazzale, che ricordiamo essere stato da poco ripristinato e abbellito, non è però funzionale alle movimentazioni di 30 furgoni da 8 m che devono compiere delle manovre specifiche per poter essere operativi in simultanea. Proprio per questi motivi, abbiamo proposto all’Assessorato al Commercio alcune soluzioni che andrebbero nell’ottica di ottimizzare l’attuale mercato come, ad esempio, mantenere l’esposizione dei banchi su un solo lato della strada in Viale Osacca, permettendo di parcheggiare i furgoni alle spalle dei banchi.

Questo non solo proteggerebbe la merce in caso di maltempo, ma aumenterebbe anche l’area espositiva e semplificherebbe le operazioni di allestimento e smontaggio andando così a impattare in minor modo sulla viabilità e residenti.

Per tutti questi motivi, chiediamo con fermezza che la proposta di trasferimento del mercato settimanale venga ripensata. Siamo convinti che la posizione attuale di Viale Osacca sia la più adatta per le specificità del mercato, dei cittadini e delle attività commerciali fisse della zona.

Dopo 15 anni di operatività, il nostro mercato è un pilastro fondamentale per la comunità locale, le nostre attività hanno bisogno di lavorare con prospettiva e non vi è nessun buon motivo per dover cambiare in questo momento di difficoltà e ristrettezze economiche. Confidiamo che l’Amministrazione tenga in considerazione le nostre esigenze e ci presti un minimo di ascolto"