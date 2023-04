Mercoledì 3 e giovedì 4 maggio possibili riduzioni dei servizi ambientali e di igiene ambientale

Nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 maggio 2023, in occasione dello sciopero indetto da una sigla sindacale del personale di imprese esterne del comparto di igiene ambientale, i servizi legati alla raccolta rifiuti e ai Centri di Raccolta potrebbero subire interruzioni o riduzioni. I servizi che non dovessero essere svolti saranno recuperati in occasione del successivo passaggio previsto dai calendari distribuiti agli utenti.