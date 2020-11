Covid: falsi messaggi di Bonaccini via WhatsApp

Messaggi con indicazioni in tema Covid che sembrano inviati dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ma che tali non sono. Circolano attraverso le piattaforme di messaggistica, in particolare da ieri su WhatsApp e anche nelle ultime ore, va però precisato che - tranne in un caso in cui viene riportato un suo post - si tratta di messaggi fasulli, che in alcun modo fanno riferimento al presidente della Regione o alla Regione stessa. Per questo, sono già stati segnalati alle autorità competenti per l’individuazione degli autori e responsabili della diffusione.

E’ bene ricordare che le comunicazioni del presidente Bonaccini relative a decisioni prese e, più in generale, alla sua attività istituzionale, avvengono solo attraverso i canali ufficiali della Regione o i suoi profili personali. La Regione e lo stesso presidente si rivolgono alle autorità competenti ogni volta vi siano messaggi veicolati autonomamente da altri come se fossero del presidente o dell’Ente affinché si facciano tutti gli accertamenti su chi intenda diffondere comunicazioni false o tendenziose, soprattutto in un momento così particolare e difficile, nel quale ognuno deve assumersi la responsabilità dei propri comportamenti.