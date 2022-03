Il distributore con il metano a 1.099: 'assalto' degli automobilisti in viale Milazzo

Ad ogni ora del giorno e della notte (visto che è aperto 24 ore su 24) tantissimi automobilisti, provenienti anche da fuori provincia, prendono d'assalto il distributore di metano di viale Milazzo a Parma. E' l'unico in tutta la provincia e anche nelle province limitrofe ad aver bloccato il prezzo del metano a 1.099 al chilo. Negli altri distributori, dopo l'auemnto esponenziale dei prezzi (avvenuto già prima della guerra in Ucraina) in media il costo è superiore ad un 1 euro e mezzo al chilo, con punte che superano i 2 euro. Il pieno, in media, costa quindi praticamente il doppio di prima. Nel distributore di viale Milazzo, invece, i parmigiani (e che sceglie di venire qui da fuori) il costo è ancora quello di prima degli aumenti, con solo qualche piccolo ritocco.

"Io vengo da Fiorenzuola d'Arda - ci racconta un automobilista 70enne - devo fare quasi un'ora e mezzo di strada tra andata e ritorno e 80 chilometri ma le dico che mi conviene così. Ho una Fiat Panda a metano e qui spendo ancora 13 euro: negli altri distributori praticamente il doppio, nei dintorni di Piacenza tutti hanno prezzi superiori ad un 1,7 euro". "Io vengo dalla provincia di Parma e qui per fortuna posso fare metano alla mia Golf senza spenderè un'esagerazione: 16 euro. Negli altri distributori ne spenderei quasi 30, euro più euro in meno" sottolinea un secondo conducente in fila davanti all'ingresso.