Metano, a Parma il prezzo più basso della regione: in media 2.3 euro al chilo

Fare rifornimento alla propria auto alimentata a metano risulta - secondo i dati del 5 ottobre - più economico a Parma, mentre a Modena lo è meno che in tutte le altre province dell'Emilia-Romagna. Emerge da un'indagine della Federconsumatori modenese che, non senza una certa apprensione, chiede di verificare che, sul proprio territorio, "non vi siano speculazioni in corso".

L'associazione ha nello specifico comparato i prezzi del metano per autotrazione applicati nella giornata odierna nei distributori delle provincie di Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna. Per ognuno di questi territori sono stati considerati i dieci distributori più convenienti della città capoluogo e dei Comuni limitrofi, escludendo quelli che non modificano i prezzi da tempo (in genere chiusi) e quelli autostradali. Il prezzo medio emerso è di 2,3 euro al chilo a Parma, 2,4 euro a Reggio Emilia, circa tre euro al chilo a Bologna e quasi 3,5 euro al chilo a Modena.

Nella città della Ghirlandina e nei Comuni limitrofi, quindi, il costo di un pieno di metano risulta superiore del 46% rispetto a Parma, del 43% rispetto a Reggio e del 13% rispetto a Bologna. Tra i 40 distributori esaminati- rileva ancora Federconsumatori- due hanno un prezzo inferiore a due euro, entrambi a Parma e 22 hanno un prezzo compreso tra due e tre euro: 10 sono a Reggio Emilia, otto a Bologna, quattro a Parma e nessuno a Modena. Allargando lo sguardo sull'intera regione, il singolo prezzo più conveniente in Emilia-Romagna risulta essere di nuovo a Parma (1,899 euro al chilo), seguita da Ravenna (1,909 euro), Cesena (1,920), Reggio Emilia (2,199), Forlì (2,199), Ferrara (2,299) Rimini (2,299), Piacenza (2,599), Bologna (2,877) e infine Modena 3,099.

"Sono tanti i metanisti che hanno cessato di utilizzare quel carburante, ricordando gli anni nei quali il costo era inferiore ad 1 euro al chilo. Tanti ancora progettano il ritorno a benzina o diesel", spiega Federconsumatori. In Emilia-Romagna sono presenti circa un quarto delle auto a metano in circolazione in Italia.