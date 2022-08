Meteo, domani temporali e grandine: temperature in calo

A partire dalla giornata di domani, giovedì 18 agosto, una perturbazione interesserà anche Parma. Secondo il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo infatti il tempo sarà in peggioramento. Attesi temporali anche forti nella giornata di giovedì 18. Possibili grandinate e colpi di vento. Ancora rovesci sparsi venerdì, ma si va verso un miglioramento. Weekend stabile e soleggiato con caldo nella norma. Temperature in temporaneo calo tra giovedì e venerdì.

Il tempo peggiorerà a Nordovest dove giungeranno i primi rovesci e temporali. "I venti si disporranno da sudest e si intensificherà un caldo Scirocco - sottolineano i metereologi - che farà lievitare le temperature, ma accompagnerà anche una perturbazione in arrivo dalla Francia che raggiungerà le regioni di Nordovest. Questa determinerà piogge e temporali dal pomeriggio che si estenderanno fino alla Lombardia e al Trentino ed ovest Veneto entro sera. I fenomeni potranno risultare anche forti sulle zone alpine occidentali e in prossimità di esse, con possibili grandinate e nubifragi in Piemonte". Nella nostra città la temperatura dovrebbe scendere di circa 5 gradi.