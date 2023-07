Meteo: a Parma caldo con punte di 35 gradi fino a giovedì, poi arrivano i temporali

L’alta pressione, nel corso della settimana, verrà progressivamente smantellata dall’approfondimento sulla nostra Penisola - come riportato da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bMeteo - di una vasta circolazione depressionaria in arrivo dall’Europa nordoccidentale. Anche sull’Emilia-Romagna assisteremo così a un cambio di rotta, in particolar da metà settimana. Già tra martedì e giovedì si vedranno i primi effetti di un fronte in transito su Alpi e Prealpi che favorirà annuvolamenti di passaggio, ma senza precipitazioni degne di nota. Peggiora invece tra venerdì e sabato con piogge e temporali di passaggio mentre domenica è atteso un miglioramento seppur con temperature più contenute.

Tempo ancora stabile e perlopiù soleggiato almeno sino a giovedì con temperature a tratti ancora elevate: attese massime sino a 33-35°C. Piogge e temporali in transito venerdì con annesso calo termico; massime in calo anche di 4/6°C. Meglio tra sabato e domenica con massime non oltre i 28/30°C.