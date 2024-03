Maltempo, peggioramento nel week end: a Parma pioggia sabato e domenica

Dopo la tregua di qualche ora il meteo nel Parmense peggiorerà nel corso del week end. Secondo le previsioni di 3bMeteo, infatti, in città e provincia dovrebbe piovere tra venerdì 8 e sabato 9 marzo, oltre a domenica 10 marzo.

Al Nord inizialmente instabile su est Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e alto Triveneto, con fenomeni in attenuazione in giornata sulle aree di pianura ma persistenti su alto Veneto e Friuli VG. Limite neve a 800/900m sulle Alpi, oltre i 900/1000m sull'Appennino Emiliano. Al Centro inizialmente instabile in Toscana con piogge e rovesci anche temporaleschi, in estensione in giornata a Umbria, Marche, Abruzzo e alto Lazio. Maggiori aperture sul basso Lazio, specie costiero. Fenomeni nevosi sulle aree appenniniche dai 1000m circa. Al Sud qualche pioggia al mattino sulle aree tirreniche peninsulari, in attenuazione in giornata con temporanee schiarite, ma in serata di nuovo qualche pioggia su Campania e alta Calabria tirrenica. Altrove condizioni più soleggiate e asciutte. Temperature in calo al Centro-Nord.

Il meteo per giovedì 7 marzo. L'ingresso di correnti settentrionali più fresche accompagnerà il transito di un fronte dalle regioni centrali adriatiche al Sud Italia, con piogge e rovesci sparsi che in serata raggiungeranno anche il Messinese, attenuandosi sulle zone peninsulari. Condizioni più soleggiate invece al Nord e sulle centrali tirreniche, salvo lieve instabilità a ridosso delle Alpi orientali.

Il meteo venerdì 8 marzo. Nuovo graduale peggioramento al Nordovest e in Sardegna con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto in serata, oltre che sull'isola, anche su Piemonte e Liguria centro-occidentale. Tornerà a nevicare sulle Alpi oltre i 1000m. Sul resto d'Italia tempo più soleggiato, salvo la tendenza a peggioramento in serata in Toscana e residua variabilità in Puglia. Venti che si disporranno da sudest, rinforzando ad ovest dello Stivale. P