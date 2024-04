Meteo, a Parma pioggia da giovedì

Tra oggi, martedì 16 e domani mercoledì 17 aprile a Parma le temperature saranno in forte calo, secondo quanto previsto dai meteorologi di 3BMeteo. Sarò però giovedì 18 aprile la giornata in cui arriveranno le prime piogge. Già dalle prime ore di stamattina si percepisce il calo: per martedì 16 sono previste minime di 11 gradi e massime di 23. Per mercoledì 17, invece, le minime saranno di 7 e le massime di 18. Giovedì 18, invece, dovrebbero arrivare le prime piogge, nel pomeriggio.