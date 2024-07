Estate sempre più rovente, oggi 36 gradi e nel fine settimana si arriva a 40

A Parma oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3960m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Allerte meteo previste: afa.

Nel fine settimana invece previsti 39-40 gradi, così come all'inizio della prossima.