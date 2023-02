Anche a Parma in arrivo l'ondata di gelo

Oggi l'antipasto, con la temperatura in città di -1 registrata stamattina. Ma il picco dell'ondata di freddo che ha messo l'Italia nel congelatore, è atteso per domani, mercoledi 8 febbraio, e giovedi 9.

Domani dunque saranno previste temperature polari, tanto che il Comune ha attivato il piano antigelo. Stesso discorso per giovedi 9, quando le previsioni danno freddo gelido in città e in provincia.

Se ne parlava da un po': gli esperti del settore avevano anticipato che questa sarebbe stata la settimana più fredda dell'anno e sembra proprio che andrà così. Unica nota positiva: le giornate saranno fredde sì, ma col sole.