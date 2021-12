Maltempo: mercoledì 8 dicembre arriva la neve

ARRIVA LA NEVE, ANCHE IN PIANURA: l'irruzione di aria artica che sta interessando l'Italia - secondo il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo - con temperature molto basse e forti gelate di notte, culminerà nella giornata dell'Immacolata mercoledì 8 dicembre con l'arrivo della neve in pianura su alcune località dell'Emilia. Il cuscino di aria fredda reggerà all'arrivo delle correnti atlantiche sul settore più occidentale favorendo il mantenimento di una colonna d'aria sempre al di sotto dello zero con precipitazioni che saranno prevalentemente nevose. Sul settore emiliano orientale e sulla Romagna l'ingresso delle correnti meridionali relative alla perturbazione stimolerà un aumento termico che ostacolerà le precipitazioni nevose che potranno essere miste a pioggia o del tutto sciolte. Un terzo fattore da considerare saranno i possibili fenomeni di gelicidio laddove il cuscino gelido reggerà al suolo ma sarà sovrastato da una colonna d'aria al di sopra dello zero che scioglierà la neve facendola cadere come pioggia congelantesi. Questo potrà accadere soprattutto nelle valli appenniniche occidentali della regione, in particolare nel parmense

A Parma cieli molto nuvolosi o coperti per tutta la giornata con deboli nevicate a tratti miste a pioggia, poi migliora nella mattinata di giovedì con ampie aperture. Gli accumuli di neve previsti saranno poco apprezzabili o del tutto assenti. Le temperature oscilleranno tra una minima di 1°C e una massima di 1°C. Possibili fenomeni di gelicidio nelle vallate appenniniche. La ventilazione risulterà debole o assente.