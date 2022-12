Nel week end arriva il maltempo: piogge, basse temperature e neve sopra gli 800 metri

Nel weekend è in arrivo una nuova ondata di maltempo, questo a causa di un vortice - come sottolineato dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo che verrà a formarsi nelle prossime ore sul Mediterraneo occidentale e che tra sabato e domenica porterà piogge e rovesci diffusi al Centro-Nord, anche in Emilia Romagna. Da sabato il tempo peggiorerà bruscamente, con piogge e rovesci diffusi fin dal mattino e nevicate che si faranno vedere fino a 800-900m sull’Appennino Tosco-emiliano, accumuli superiori ai 20cm oltre i 1500m. Domenica giornata in prevalenza molto grigia con cielo coperto da nubi basse, possibili locali nebbie e foschie. Piogge al mattino e la sera sull’Emilia. Temporanee schiarite invece sulla costa Romagnola nelle ore pomeridiane. Quota neve in deciso rialzo, oltre i 1300-1500m. Temperature massime tra 7 e 10°C sulle pianure interne, oltre gli 11-12°C sul litorale. Vento da Nord-Est sostenuto sul Ferrarese, mare mosso. Lunedì altra giornata instabile con piogge sparse e schiarite, ancora da confermare. Andrà meglio da martedì. Per restare sempre aggiornati vi invitiamo a seguirci sul sito.

Nel parmense piogge persistenti tra sabato e domenica, temperature comprese tra 5 e 8°C. Neve in Appennino oltre gli 800-900m. Residua instabilità lunedì, ampie schiarite martedì

TENDENZA METEO, PROBABILE NUOVA PERTURBAZIONE PER IL PONTE DELL'IMMACOLATA - Con tutta probabilità non sarà finita qui: altre perturbazioni sono in vista anche per la prossima settimana. In particolare proprio il Ponte dell'Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni.