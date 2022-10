Meteo: nel weekend a Parma temperature fino a 23 gradi, qualche pioggia sabato

Dopo un’altra lunga fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, come sottolineato dal il meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo con temperature decisamente miti grazie all’anticiclone africano, sull’Emilia Romagna le condizioni meteo stanno per cambiare. Fino a venerdì mattina prevarrà il sole ma con diffuse nebbie nelle ore mattutine sulle pianure. Dal pomeriggio correnti umide meridionali porteranno un graduale aumento della nuvolosità ma in un contesto generalmente asciutto. Sarà il primo sintomo di un debole peggioramento che interesserà gran parte della regione sabato.

Tra notte e mattino piogge e rovesci bagneranno l’Emilia con fenomeni più abbondanti sulle aree appenniniche, durante il giorno i fenomeni si sposteranno anche verso le pianure, fino a interessare il Ferrarese. Precipitazioni meno probabili sulla Romagna tra Bolognese e Riminese. Ampie schiarite già dal tardo pomeriggio a partire dai rilievi. Domenica tempo più asciutto con nuvolosità sparsa e spazi soleggiati, attenzione a qualche foschia e alle nebbie nelle prime ore del mattino. Temperature nel complesso stazionarie, massime comprese tra 21 e 25°C. Ovviamente si tratta ancora di una tendenza, pertanto vi invitiamo a restare aggiornati sul nostro sito o sulla app di 3Bmeteo

A Parma nuvolosità in aumento nel weekend con qualche pioviggine attesa sabato mattina. Nebbie all’alba di giovedì e domenica. Temperature stabili, massime tra 20 e 23°C.