Che tempo farà a Pasqua

A Parma oggi sabato 30 marzo - come riferito dai meteorologi di 3BMeteo - cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Le previsioni per sabato 30 marzo

L'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulla dorsale emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare molto mosso.

Chi sperava in un cambiamento dell'ultimo momento resterà deluso, il weekend di Pasqua e in parte anche la Pasquetta si confermano bagnati per le regioni settentrionali e c'è persino il rischio che i fenomeni, soprattutto nella giornata di Pasqua possano risultare forti e a carattere di nubifragio per alcune zone.

Sabato 30 marzo: Nord, nuvoloso fin dal mattino al Nordovest con piogge a carattere sparso, più diffuse e insistenti sui settori Prealpini e Pedemontani. Ampie schiarite altrove. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni al Nordovest con rischio di locali nubifragi tra alto Piemonte e alta Lombardia.

Domenica 31 marzo: Nord, molte nubi fin dal mattino su Alpi/Prealpi e Nordovest con piogge e rovesci localmente moderati. Entro il pomeriggio fenomeni in ulteriore intensificazione ed estensione stessi al Triveneto. In serata permangono condizioni perturbate al Nordovest con rischio di nubifragi su Liguria, Piemonte e alta Lombardia