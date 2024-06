Tra Parma e provincia previste piogge oggi pomeriggio

Deboli piogge previste per oggi pomeriggio sulla nostra provincia. Stando alle previsioni di 3bmeteo, la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi.