Meteo: dopo il grande caldo nelle prossime ore violenti temporali e rischio grandine

Dopo il grande caldo in arrivo, anche in provincia di Parma, violenti temporali e grandine con temperature in discesa di 5/7 gradi. Secondo le previsioni di 3bmeteo, infatti, nelle prossime ore lo scenario cambierà bruscamente.

Correnti Nord-orientali decisamente più fresche riusciranno ad entrare dalla porta della Bora spingendo via questa canicola verso la penisola Iberica. Tutto ciò a partire dalla giornata di oggi, sabato 6 agosto, quando i primi temporali inizieranno a interessare le regioni settentrionali. Certo, non ci sarà un crollo termico da fine stagione, però si farà sentire, in quanto le temperature si abbasseranno di 5-7°C a seconda delle zone.ù