Meteo per il ponte: nel week end a Parma in arrivo temporali e freddo

Dopo una fase di tempo stabile e asciutto sull’Emilia Romagna il tempo sta per cambiare. La porta atlantica, secondo il metereologo Federico Brescia di 3bmeteo.com si è aperta e due perturbazioni sono pronte a far ingresso da Ovest. La prima tra domenica e lunedì che si articolerà con la fase prefrontale nella giornata di domenica quando le piogge saranno deboli e riguarderanno prevalentemente l’Emilia, più asciutto sulla Romagna, mentre domenica è atteso il passaggio del fronte freddo con precipitazioni, anche a carattere temporalesco su tutta la regione. La seconda perturbazione è attesa nella giornata di mercoledì 3 e sarà più rapida ma i fenomeni saranno a tratti abbondanti. Le temperature sono previste in calo, in particolare nei valori massimi. Ad inizio settimana attesi venti rafficati di Garbino.

Su Parma questo weekend si osserverà un peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione. Domenica previste le prime piogge deboli o a tratti moderate su tutta la provincia, in intensificazione nella giornata di lunedì per il passaggio del fronte freddo. Temporaneo miglioramento dalla sera e nella giornata di martedì 2 dove tornerà a splendere il sole. Ma sarà solo una breve pausa perché già mercoledì 3 è attesa una nuova perturbazione che porterà nuove piogge anche abbondanti. Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi.