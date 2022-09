Mezza maratona del Cus dell'11 settembre: le modifiche alla viabilità

Domenica 11 settembre è in programma la manifestazione sportiva CUS Parma Mezza Maratona 2022.

Modifiche alla viabilità:

Dalle ore 07:00 del 10/09/2022 alle ore 17:00 del 11/09/2022: Parcheggio Residenza Municipale Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli,compresi ciclomotori e motocicli eccetto accreditati alla manifestazione.

B.go della Salina

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi ciclomotori e motocicli eccetto accreditati alla manifestazione.

B.go delle Orsoline lato Nord

Destituzione n°5 stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzi accreditati alla manifestazione.

Destituzione dei dissuasori rimovibili (colonnotti) siti in Piazzale della Pace trottatoi

Piazzale Bernieri

Strada dell’Università – da Strada Cavestro a Piazza Garibaldi ( per posizionamento WC chimici) Istituzione del divieto di sosta ambo i lati 0/24

Dalle ore 18:00 del 10/09/2022 alle ore 13:00 del 12/09/2022 : Via Carducci – lato Est Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata h24.

Domenica 11 Settembre 2022: Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti strade coinvolte dal passaggio della corsa: − Strada Bixio;

− Viale Vittoria (da P.le Barbieri a str. Del Quartiere);

− Strada Del Quartiere;

− Strada Imbriani;

− Strada M. D’Azeglio ;

− Via Kennedy (da p.le S. Croce ad ingresso Parco Ducale

– via Kennedy);

− B.go Pipa;

− Strada Mazzini;

− Via Oberdan;

− Strada Della Repubblica;

− Borgo Retto da Borgo del Parmigianino a Borgo Pipa compreso ciclomotori;

− Borgo Pietro Giordani;

− Via Gorizia

– da Via Monte Santo a Viale Maria Luigia (con parzializzazione uscita autoambulanze Assistenza Pubblica);

− Viale Basetti;

L’istituzione del divieto di circolazione nelle sotto elencate strade e piazze (ad eccezione dei mezzi di soccorso, d’emergenza e accreditati Manifestazione) dalle ore 6:00 alle ore 17:00 circa (fino a cessata manifestazione):

− Strada Mazzini

− Piazza Garibaldi

− Strada della Repubblica

– da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio (quest’ultima escluso incrocio)

Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti e diretti passi carrai interni ZONA 6 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 per i seguenti tratti stradali:

• Str. Cocconcelli

• Via Antelami;

• Via Zara;

• Via D. Chiesa;

• Via Filzi,

• Via Spalato,

• B.go Cocconi.

PERCORSO DI GARA:

Istituzione del divieto di circolazione dalle ore 09:00 alle ore 14:00 al transito dei podisti nei seguenti tratti stradali :

− Strada della Repubblica da strada XXII Luglio a piazzale Vittorio Emanuele II (dalle ore 09:30 alle ore 10:00 istituzione del divieto di circolazione su tutta la carreggiata)

− Semi-rotatoria Sud intersezione P.le Vittorio Emanuele II

- strada della Repubblica

− Viale S. Michele (dalle ore 09:30 alle ore 10:00 istituzione del divieto di circolazione)

− Semi-rotatoria ovest intersezione viale San Michele

– Stradone Martiri della Libertà (dalle ore 09:30 alle ore 10:00 istituzione del divieto di circolazione)

− Stradone Martiri della Libertà, (dalle ore 09:30 alle ore 11:10 istituzione del divieto di circolazione )

− Viale Berenini, corsia Nord direzione ovest (dalle ore 09:30 alle ore 11:10 istituzione del divieto di circolazione e dalle ore 11:10 alle ore 13:30 solo semi carreggiata lato nord eccetto residenti e diretto parcheggio Goito);

− Strada Farini incrocio con Viale Berenini

− Viale Basetti (09:30 alle ore 11:10, eccetto residenti e veicoli in uscita dal Park “Goito” da Via Salnitrara).

− Viale Toscanini (dalle ore 09:30 alle ore 11:10)

− Ponte di Mezzo (dalle ore 07:00 alle ore 13:30);

− Via dei Farnese da Piazzale Corridoni a ingresso Parco Ducale (divieto di circolazione dalle ore 09:40 alle ore 12:00);

− Via delle Fonderie intersezione Ponte Verdi (divieto di circolazione dalle ore 09:40 alle ore 12:00);

− Strada Bixio da Piazzale Corridoni a Strada Costituente (dalle ore 09:30 alle ore 10:30);

− Strada Bixio da strada Costituente a piazzale Barbieri solo corsia Ovest (10:30 – 12:00;

− Viale Gorizia (dalle ore 09:40 alle ore 10:10);

− Viale Maria Luigia (dalle ore 09:40 alle ore 10:10);

− Ponte Caprazucca (dalle ore 09:40 alle ore 11:10);

− Viale Basetti (dalle ore 09:40 alle ore 11:10);

− Viale Rustici (dalle ore 09:45 alle ore 11:00);

− Viale Du Tillot (dalle ore 09:45 alle ore 10:30);

− Via Neipperg corsia Nord (dalle ore 09:40 alle ore 10:30);

− Strada Argini Parma, da tangenziale Sud SS9 Var/A a Strada Bassa dei Folli eccetto corsia Ovest (dalle ore 09:50 alle ore 10:40); − Strada Bassa dei Folli (dalle ore 09:50 alle ore 10:50);

− Via Marco Biagi 1° tratto (dalle ore 09:50 alle ore 11:00);

− Via Massimo D’Antona (dalle ore 09:50 alle ore 11:00);

− Via Marco Biagi 2°tratto (dalle ore 09:50 alle ore 11:00);

− Strada S.Eurosia di Jaca (dalle ore 09:55 alle ore 11:00);

− Via Max Casaburi (dalle ore 09:55 alle ore 11:00);

− Via Rudolf Jacobs (dalle ore 09:55 alle ore 11:00);

− Via Capriolo (dalle ore 09:55 alle ore 11:00);

− Via Pastrengo da Via Bassa dei Folli a Via Montebello eccetto corsia Ovest (dalle ore 09:55 alle ore 11:00);

− Via Montebello, da Strada Pastrengo a Viale Rustici (dalle ore 09:55 alle ore 11:00); − (Viale Rustici ritorno)

− Via Magenta (dalle ore 10:00 alle ore 11:10);

− Intersezione Viale Solferino Viale delle Rimembranze (dalle ore 10:00 alle ore 11:10);

− Viale delle Rimembranze (dalle ore 10:00 alle ore 11:10);

− Via Nervesa (dalle ore 10:00 alle ore 11:10);

− Porzione di semi-rotatoria interna ai cancelli p.le Barbieri (dalle ore 09:50 alle ore 10:30 istituzione del divieto di circolazione totale e dalle ore 10:30 alle ore 11:30 solo su semi carreggiata lato nord/ovest);

− Viale Vittoria bretella da P.le Barbieri a Via della Salute (09:50 – 11:30) ;

− Rotatoria posta tra viale Vittoria, viale dei Mille e via Della Salute (dalle ore 09:50 alle ore 10:30 istituzione del divieto di circolazione e successivamente fino alle 11:30 parzializzazione solo semi carreggiata lato nord/est);

− Bretella di collegamento posta tra viale Caprera e la rotatoria posta tra viale Vittoria, viale dei Mille e via Della Salute (dalle ore 09:50 alle ore 10:30);

− Viale Vittoria da Via della Salute a Strada del Quartiere (9:30-10:30 chiusura totale e 10:30-11:30 parzializzazione corsia podisti) ; − Strada Del Quartiere (dalle ore 09:50 alle ore 11:45);

− Piazzale Picelli (dalle ore 09:50 alle ore 11:45);

− Strada Imbriani (dalle ore 09:50 alle ore 11:45);

− Piazzale Bertozzi (dalle ore 09:50 alle ore 11:45);

− Strada D’Azeglio (dalle ore 09:50 alle ore 11:45 parzializzazione corsia Nord); − P.le S. Croce porzione di semi-rotatoria Est (dalle ore 09:50 alle ore 11:45);

− Via Kennedy dalla rotatoria con p.le S. Croce all’accesso sud-ovest del parco Ducale (dalle ore 09:50 alle ore 11:45);

− Accesso est parco ducale su ponte Verdi (dalle ore 10:00 alle ore 12:00);

− Ponte Verdi (dalle ore 10:00 alle ore 12:10);

− Piazza della Pilotta lato rotatoria ponte Verdi (dalle ore 10:00 alle ore 12:10);

− Trottatoi P.le della Pace;

− Strada Garibaldi da Borgo A. Mazza a via P. Giordani (dalle ore 10:00 alle ore 12:20);

− Borgo Pietro Giordani (dalle ore 10:00 alle ore 12:10);

− Borgo Retto da Borgo del Parmigianino a Borgo Pipa (10:00 alle ore 12:10);

− Borgo Pipa da Borgo Retto a strada del Consorzio (10:00 alle ore 12:10); −

Strada del Consorzio (dalle ore 10:00 alle ore 12:10);

− P.zza Duomo (10:00 alle ore 12:10);

− Strada Al Duomo (10:00 alle ore 12:10);

− Strada Pisacane (10:00 alle ore 12:10);

− Piazzale della Pace (10:00 alle ore 12:10);

− Via Carducci (10:00 alle ore 12:10);

− Strada Mazzini

− Piazza Garibaldi. Istituzione del senso unico alternato in tutte le strade afferenti il percorso di gara chiuso al traffico ed afferenti le strade in cui vige il divieto di circolazione.

Dalle ore 09:00 alle ore 11:00 : Via Neipperg corsia SUD, da rotatoria Strada Langhirano a svincoli Tangenziale Sud /Strada Argini Parma.

Istituzione del limite di velocità di 30Km/h. Istituzione del divieto di circolazione sulla bretella di svincolo verso Viale Du Tillot Parma centro.

Dalle 09:30 alle 11:30 : Viale Berenini Istituzione del divieto di circolazione. Dalle ore 07:00 alle ore 14:00 : Piazzale Barbieri tratto interno ai cancelli

– varco d’uscita in P.le Barbieri sulla bretella esterna ai cancelli Destituzione del divieto di circolazione. Istituzione dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da Est. Piazzale Barbieri tratto interno ai cancelli

– varco d’entrata da Viale Caprera Destituzione del divieto di circolazione. Destituzione delle corsie preferenziali di strada della Repubblica, piazzale Barbieri/strada Bixio, strada D’Azeglio, strada Garibaldi, viale S. Michele, via Montebello, strada Zarotto con contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti. Destituzione dell’isola ambientale di Borgo Tommasini e via Sauro e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli dell’Organizzazione Parma Mezza Maratona 2022.

•Lo spostamento dei taxi da str. Mazzini.

• I veicoli di trasporto pubblico saranno deviati su percorsi che verranno resi noti da Azienda TEP SpA. Il Corpo di Polizia Locale potrà rilasciare permessi temporanei ed adottare provvedimenti in deroga alla presente ordinanza per le situazioni di emergenza ed effettiva necessità.