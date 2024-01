Mi prendo il mondo, presto il dossier di candidatura di Parma a Capitale Europea per i Giovani 2027

Alle ore 11 il Paganini Congressi ospita la presentazione del dossier di candidatura della città a Capitale Europea per i Giovani 2027 Parma, una piazza per l’Europa, con Michele Guerra, Sindaco di Parma, e con le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alla stesura del documento; l'happening Il suono delle parole, performance audiovisiva e letture di testi sonorizzata con proiezioni multimediali al Paganini Congressi; mostra Una vita nel lavoro: costruire dentro un’amicizia, a cura dell’associazione Student Office Parma (Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo); i dialoghi World cafè. Stare bene al mondo, organizzati da CSV Emilia; Rebokids. Laboratorio di Coding e Robotica, organizzato da Casco Learning in collaborazione con Automation Farm

Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio è atteso Vincenzo Schettini , il professore di fisica più famoso del web con un milione di follower su Instagram. Alle ore 15 propone la lectio magistralis Capire il mondo con la fisica e i social, a partire dal suo ultimo libro Ci vuole un fisico bestiale. Vi racconto i fisici più pop della storia (Mondadori Electa). Condividerà come abbia sviluppato il suo amore per una materia scientifica fondamentale per comprendere le leggi della natura e del mondo e racconterà le teorie e le invenzioni di sette scienziati che, tra imperfezioni e vulnerabilità, con le loro scoperte hanno rivoluzionato la vita di tutti.

Alle ore 16.30 la scrittrice e matematica Chiara Valerio presenta la lectio magistralis La matematica è un superpotere, a partire dai suoi libri, editi da Einaudi, in cui spiegherà come la matematica e le scienze non sono solo materie di scuola, ma strumenti per rivoluzionare il mondo, immaginare ciò che ancora non esiste e capire un po' meglio il presente in cui viviamo. L’intervento sarà preceduto da un’introduzione di Chiara Mazzoli, Project Management & Processes Department Manager di Chiesi Farmaceutici, sul contributo offerto dalle materie STEM alla lettura e alla comprensione del mondo in cui viviamo e sull’importanza di evitare la disparità di genere nei percorsi scientifici.

Alle ore 18 salgono sul palco le giornaliste e scrittrici Annalisa Camilli e Benedetta Tobagi (tra le autrici del podcast Giornaliste) per un dialogo su Donne che hanno fatto la storia: Tina Merlin. Che ruolo hanno avuto le donne nella storia del giornalismo? Di quante voci femminili ci siamo ingiustamente dimenticati? Camilli e Tobagi raccontano com’è nato il progetto del podcast Giornaliste e la vicenda di Tina Merlin, giornalista, scrittrice e partigiana impegnata anche nelle battaglie per la parità di genere. Incontro in collaborazione con Einaudi, Storielibere.fm e Fondazione Circolo dei lettori. In apertura dell’incontro, le ragazze e i ragazzi della Direzione futura leggeranno la lettera che Liliana Segre invierà loro, in occasione della Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto.