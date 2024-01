Mi prendo il mondo: ultima giornata con Giulia Ghiretti

La giornata di domenica 28 gennaio, il medico e salutista Franco Berrino , già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, alle ore 11.30 terrà la lectio magistralis Benessere e saggezza attraverso il cibo, un incontro sull’educazione alimentare a partire dal nuovo libro Fermare il tempo. Con piccole dosi di cibo e benessere (Solferino), su come mangiare bene per vivere meglio, sui consigli e le ricette per riuscire a districarsi tra le fake news legate all’alimentazione e raggiungere una condizione esistenziale di leggerezza.

Alle ore 15 dialogheranno insieme Giulia Ghiretti , nuotatrice paralimpica e campionessa mondiale nei 100m Rana, 24 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, e Daniele Cassioli , sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, cieco dalla nascita, nell’incontro Riprendersi il mondo attraverso lo sport. Saltare nel vuoto, superare ostacoli, affrontare sfide: lo sport non è solo metafora della vita, ma anche uno strumento di emancipazione, un mondo di storie potenti. In collaborazione con Piemme. In collaborazione con Giocampus.

Chiara Tagliaferri , scrittrice e autrice dei podcast e dei libri Morgana (pubblicati con Michela Murgia) e del podcast Sailor. Anatomia del corpo attraverso la moda alle ore 16.30 proporrà la lectio magistralis Vestire il mondo che cambia. Chi ha detto che la moda è un argomento frivolo? Discutere del modo in cui ci vestiamo vuol dire parlare di corpi, di società che cambiano, di idee che rivoluzionano il mondo. In collaborazione con Mondadori, Storielibere.fm e Camera nazionale della moda italiana.

La filosofa Giorgia Serughetti e lo scrittore Jonathan Bazzi alle ore 18 saranno protagonisti dell’incontro Libere tutte, liberi tutti. In tutto il mondo, donne di ogni età scendono di nuovo nelle piazze, per chiedere risposte contro la violenza di genere. Un confronto per parlare di femminismi e di battaglie per la libertà per tutte le donne e per tutti gli uomini che vogliono camminare con loro. In collaborazione con Minimum Fax.