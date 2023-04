Le cinque migliori birrerie di Parma

Una piccola guida per gli amanti della birra artigianale a Parma. Abbiamo scelto cinque birrerie per voi lettori e lettrici

Vecchie Maniere, Borgo Bernabei 40/a, Oltretorrente, Parma

Le Vecchie Maniere nascono dalla voglia di creare un punto di ritrovo per gli amanti della birra artigianale italiana e punto di aggregazione per tutti, giovani e meno giovani. Vengono organizzate degustazioni e serate a tema con diversi birrifici artigianali accompagnate da piccoli concerti acustici e dj set. Alle Vecchie Maniere potrete trovare anche un'ampia scelta di panini, taglieri di salumi e formaggi, stuzzichini e dolci. La birreria ha una scelta di quattro spine e due pompe che ricoprono i principali stili con alcune birre fisse e altre a rotazione. Le birre non sono pastorizzate né filtrate, spesso rifermentante in botti o bottiglia.