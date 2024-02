Le cinque migliori macellerie equine di Parma: la classifica

La carne di cavallo è prodotto amatissimo dai parmigiani. E' una tradizione già dalla fine del 1800. Il caval pist, ovvero il cavallo pesto, è un punto di riferimento in cucina. A pranzo e a cena o nei panini, condito con olio e pepe. Ecco la nostra classifica di febbraio 2024, dalla quinta alla prima posizione.

5 - Macelleria Equina Albiero Gianluca, Via Marco Emilio Lepido, 31 Parma

La Macelleria Equina da Albiero Gianluca in via Emilio Lepido offre carne sempre fresca. Tra i prodotti potrete trovare oltre ai tagli migliori, degli appetitosi prodotti pregastronomici.

4 - 1881 Macelleria Equina, via dei Farnese, 3/c Parma

Dal cuore di questa storica beccheria, che per prima propose la carne di cavallo nella nostra città, nasce una nuova, giovane, macelleria equina. Una visione contemporanea per una bontà senza tempo

3 - Macelleria Equina da Morgan, Via Silvio Pellico, 12/F Parma

In una città dove la carne di cavallo è l’unica e indiscussa regina della gastronomia, Da Morgan potete trovare i migliori tagli di carne equina e non solo. Dopo i primi anni in cui Morgan si è specializzato e affinato nell’arte della macelleria equina, il laboratorio ha continuato a migliorare, incrementando i suoi servizi, con l’obiettivo di crescere e aumentare la linea di prodotti che tutti i giorni potete trovare al bancone.

2 - Macelleria equina Olga, Borgo Basinio Basini Parma

La macelleria equina è la più vecchia di Parma, si trova nel cuore della città, a due passi dal famoso teatro Regio. Tra i prodotti consigliati hamburger, salsiscce e tanti altri tagli di carne, oltre che la preparazione e la lavorazione di prodotti tipici come la carne equina.

1 - Macelleria Equina Ferraroni, via Montanara, 25 Parma

E' un posto delizioso per tutti gli amanti del caval pist, nel quartiere Montanara a Parma. La qualità dei prodotti non può essere messa in discussione: è uno dei luoghi più frequentati per gli appassionati della carne di cavallo. Il sabato mattina, come da tradizione, tantissimi parmigiani fanno la fila per entrare all'interno del negozio e acquistare la carne.