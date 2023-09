Ecco cinque posti dove mangiare a Parma se hai 25 euro in tasca

Una guida per voi lettrici e lettori. Ecco cinque posti in cui mangiare a Parma se si hanno 25 euro in tasca.

Artaj, Stradello S. Girolamo, 19/a Parma

Un ristorante nel cuore della città dove poter gustare i piatti della tradizione, ma anche abbinamenti inediti. Materie prime genuine, tutte fornite da produttori e aziende locali; menù che cambiano al cambiare delle stagioni, nel pieno rispetto della natura. Il prezzo medio a persona è di circa 25 euro: la cucina è ottima e apprezzatissima dai clienti.