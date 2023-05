Una piccola guida per gli appassionati della cucina tipica parmigiana. Ecco i cinque migliori ristoranti dove mangiare gli anolini di Parma.

Ristorante Cocchi, Viale Antonio Gramsci, 16/A Parma

Dire Cocchi a Parma significa tradizione, cucina del territorio e amore per le ricette di famiglia. Quella del Ristorante Cocchi, locale storico alle porte del centro città, è una storia che inizia nel 1925 da Paride e che nel corso degli anni ha saputo preservare l’ospitalità emiliana e i sapori di un tempo. Merito di tutto questo va al patron Corrado Cocchi che insieme al figlio Daniele e a tutto lo staff, cura minuziosamente ogni dettaglio, dal servizio in sala alla cucina. Nelle tre stanze i commensali possono deliziare il proprio palato partendo da un’accurata selezione di salumi tipici e Parmigiano Reggiano stravecchio, con l’immancabile torta fritta. Seguono le paste rigorosamente tirate a mano e l’imperdibile Savarin di riso, oltre ai classici anolini in brodo.