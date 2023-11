Migranti, Brianti: "Vogliamo supportare il centro di Martorano"

I residenti e i comitati di accoglienza continuano a segnalare disagi in arrivo da Martorano, il centro temporaneo per i migranti. È tornato a far discutere il sistema di accoglienza adottato. Anche Ciac nei giorni scorsi aveva sollevato la questione, con un bilancio negativo dopo novanta giorni dall'apertura. L'assessore al Welfare, Ettore Brianti, ha fatto il punto della situazione.

"Sono sempre dei flussi che arrivano in maniera controllata rispetto a quelli che sono gli invii che arrivano sulle Prefetture. È chiaro che è sempre una situazione in evoluzione rispetto ai numeri in ingresso. Attualmente, come Comune, supportiamo Martorano attraverso anche l’assessorato di Daria Jacopozzi che sta facendo un lavoro rispetto alla rete di associazioni e volontari che entrano a Martorano, compreso ovviamente il Ciac. La nostra intenzione è davvero quella di supportarli dal punto di vista non solo amministrativo-burocratico, rispetto quelle che sono le domande ma anche rispetto a quella che è l'accoglienza, l'insegnamento della lingua, l'orientamento eccetera. È ovvio che, lo ripeto sempre, la situazione resta complicata se i Comune della Provincia non accolgono. Se non si arriva all'accoglienza diffusa sarà sempre più difficile arrivare a questi livelli. Attualmente sul Cornocchio abbiamo trasferito i ragazzi nel centro di Martorana, perché un nucleo di minori non accompagnati venga seguiti costantemente rispetto alle loro esigenze. Quindi diciamo che al Cornocchio, ad oggi, rimangono solo l’avvio di quelle che sono delle strutture che serviranno in questi giorni proprio per l'accoglienza, purtroppo, dei senza tetto e che troveranno, oltre ai dormitori, queste collocazioni per affrontare soprattutto il freddo durante questi mesi. Ci saranno 24 posti letto disposti per chi è senza dimora".