"Migranti in Val Taro e Val Ceno": il 20 maggio l'ultimo appuntamento

"MIGRANTI IN VAL TARO E VAL CENO": l'ultimo dei nove incontri della rassegna "Le giornate della CGIL" è in calendario per il prossimo lunedì 20 maggio, alle ore 9.30, nella biblioteca comunale Luigi Merusi, Foro 2000, in via Giuseppe di Vittorio, 7 a Fornovo di Taro.

L'incontro, organizzato da CGIL Valtaro Valceno, CGIL Parma, Dipartimento Migranti CGIL Parma con il patrocinio del Comune di Fornovo, si inserisce negli approfondimenti monotematici con cittadini e associazioni finalizzati a discutere le prospettive della quotidianità attraverso l’analisi dei bisogni e delle necessità di chi vive nel territorio, con particolare riferimento in questo caso alle politiche di integrazione di lavoratrici e lavoratori stranieri.

Introduce e coordina PAOLO SPAGNOLI, Coordinatore zona Valtaro Valceno, segretario confederale CGIL Parma. Dopo i saluti di MICHELA ZANETTI, Sindaca di Fornovo di Taro, interverranno MARIA VITTORIA DE STEFANO del Consorzio Fantasia, coordinatrice Progetto SAI Unione Valli Taro e Ceno, MARION GAJDA, coordinatore Dipartimento Politiche Migratorie e Inclusione CGIL Parma, e DON LUIGI VALENTINI, fondatore della Comunità di Betania. Le conclusioni saranno affidate a LISA GATTINI, Segretaria generale CGIL Parma.