Migrazioni e lavoro: un workshop all’Università di Parma

Una giornata di studio per presentare i risultati di un progetto di ricerca, MIGREMPRISE, su migrazioni e lavoro. Questa l’idea di fondo del workshop Change and new trends in migrant entrepreneurship: evidence for Italy, che si è svolto nei giorni scorsi al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma.

Il progetto MIGREMPRISE è coordinato dal Gruppo di RIcerca Migrazione Lavoro Impresa (GRIMLI) del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. GRIMLI è composto da docenti, ricercatrici e ricercatori che, pur con diversi approcci disciplinari, lavorano sul tema della migrazione in connessione con il mondo del lavoro, con l’imprenditoria e i processi di innovazione manageriale, tecnologica, commerciale, e con i processi di sviluppo locale e coesione sociale e territoriale.

Come certificano ogni anno i dati di Unioncamere, il numero di imprenditrici e imprenditori immigrati attivi in Italia è in crescita da oltre un decennio. Ricercatrici e ricercatori del team GRIMLI hanno lavorato per due anni a MIGREMPRISE, con interviste sul campo in Emilia-Romagna nelle imprese gestite da persone immigrate, per conoscere le loro storie migratorie, analizzando anche i loro profili imprenditoriali.

Grazie al contributo di studiose e studiosi provenienti da Atenei italiani ed europei (Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Bologna, Amsterdam Business School, Radboud University, Università Politecnica delle Marche), il workshop organizzato a Parma ha offerto un’occasione preziosa di documentazione del fenomeno (analisi statistiche, analisi qualitative, studi di caso, e così via) in grado di evidenziare il radicamento di questa nuova “cultura di impresa” nel territorio italiano.

Dopo le conclusioni del workshop, è stato proiettato il documentario MIGREMPRISE - Migrant entrepreneurship, employment and innovation, prodotto sulle storie di imprenditrici e imprenditori migranti intervistati nel progetto.

