Il consigliere Bocchi: "Dopo 9 anni la Mille Miglia non fermerà a Parma"

"Ieri è stata presentata l'edizione 2024 della Mille Miglia" sottolinea Priamo Bocchi, capogruppo FDI in consiglio comunale. "Come qualcuno temeva, si è appreso che, dopo nove anni, il prossimo anno non sarà previsto l'arrivo di tappa a Parma. Un'altra occasione di promozione e attrattività che la città perde a causa dell'ostracismo ottuso ed ideologico del PD: lo stesso che ha rischiato di pregiudicare anche lo svolgimento della Cena dei Mille. Tanti erano stati infatti i malumori di partecipanti e organizzatori della rassegna di auto d'epoca davanti al trattamento riservatogli quest anno dall'assessore Lavagetto: soppressione della sosta notturna e vigilata delle auto all'interno del Parco Ducale e ripartenza di tappa da un parcheggio scambiatore, per esempio. Ci chiediamo quante altre opportunità debba perdere la città a causa dell'atteggiamento ideologico, ostile e miope della sinistra parmigiana"