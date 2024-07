Miniere di Corchia, la Lega: il rischio apertura esiste ancora

“L’attenzione deve rimanere molto alta da parte di tutti coloro che hanno a cuore il territorio della Val Taro perché il rischio apertura delle miniere purtroppo esiste ancora.” Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, commentando la decisione della Giunta regionale di estendere la Rete Natura 2000 anche a quelle aree esterne alla ZSC “Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola” entro le quali erano ancora possibili le ricerche di metalli per l’eventuale futura autorizzazione di attività estrattive.

“Per escludere l’apertura delle miniere l’unica soluzione era quella che come Lega avevamo proposto alla Regione Emilia-Romagna di non far autorizzare nemmeno le ricerche – ha aggiunto Rainieri – Se in quei siti si trova qualcosa da estrarre, prima o dopo la stessa multinazionale che ha effettuato le ricerche o qualcun altro chiederà di aprire le miniere. Il Green Deal europeo pedissequamente e acriticamente seguito dalla Giunta regionale di Bonaccini così come da tutte le altre amministrazioni di sinistra non fa bene sperare verso un’assoluta preclusione per quel tipo di estrazioni. Infatti, il suo indirizzo di puntare molto sulle batterie elettriche richiede di recuperare il più possibile materiali per la loro produzione, che sono proprio quelli ricercati nell’area interessata. In pratica sarà proprio l’ambientalismo estremo con la sua grande ipocrisia a spingere per la devastazione di queste terre.”