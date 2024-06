Minore in gita dimenticato in Autogrill, la stradale lo aiuta

Era in gita coi compagni e dalla Romagna la comitiva era diretta in Svizzera, ma dopo una sosta nell'area di servizio Pioppa Est, il pullman è ripartito senza di lui, perché il responsabile del gruppo ha sbagliato a contare i ragazzi. Tra l'altro il ragazzino non aveva con sé né telefono né documenti. Il 'capo gita' si è accorto dell'assenza solo una volta arrivato nella zona di Parma e ha chiamato il centro operativo Autostradale che ha mandato una squadra della Polizia stradale di Bologna. Nell'area di servizio, gli agenti hanno trovato subito il ragazzino, lo hanno tranquillizzato e lo hanno aiutato e a prendere contatti con familiari e con l'accompagnatore del gruppo. Poi la Polstrada, tramite una staffetta delle pattuglie lo ha portato dai compagni. E' accaduto la settimana scorsa