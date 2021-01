Minori stranieri non accompagnati: il Comune sospende l'affidamento a Svoltare

Il Comune di Parma precisa e chiarisce che l’Aggiudicazione formale alla mandataria Svoltare in raggruppamento temporaneo con Proges è stata solo sospesa e rimandata alla fase successiva. A seguito delle notizie apprese in questi giorni, l’Amministrazione, in via cautelativa, ha rimandato l’aggiudicazione in attesa di chiarimenti relativi all’estraneità della cooperativa Svoltare all’indagine in corso e dell’espletamento dei controlli previsti.

Al momento non sussistono elementi per mettere in discussione l’affidabilità della Cooperativa che risulta, dagli atti di Gara, vincitrice del Lotto 2 nella procedura espletata secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la formula del prezzo fisso. L’offerta è stata quindi valutata come la migliore.

La procedura di gara era infatti giunta alla fase di valutazione dell’offerta con l’individuazione della proposta di Svoltare come aggiudicataria del Lotto 2.